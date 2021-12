Schnelles Internet: Warum Vöhringen beim Ausbau erst einmal abwartet

Plus 47 neue Glasfaseranschlüsse für Illerberg und Illerzell – das hat der Bauausschuss im Mai beschlossen. Die Maßnahme verzögert sich, die Stadt könnte dadurch sparen.

Für rund 366.000 Euro wollte die Stadt Vöhringen in neue Glasfaseranschlüsse investieren. Darüber hatte der Bauausschuss im Mai gesprochen. Nun war Berater Alfred Wöcherl vom Breitbandzentrum Bayern erneut im Gremium zu Gast. Er riet nun dazu, mit dem Ausbau etwas abzuwarten.