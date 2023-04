Vöhringen

vor 17 Min.

Spectaculum bringt ein funkelndes Stück auf die Bühne

Plus Das Kinder- und Jugendtheater Spectaculum aus Vöhringen bereitet eine neue Inszenierung vor. Dabei geht es im Wolfgang-Eychmüller-Haus um die Geschichte des Diamanten der Königin.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Die jungen Schauspieler der Bühne Spectaculum fiebern der Premiere entgegen: Es wird wieder Theater gespielt. Am Samstag, 15. April, 15 Uhr, gibt es die Geschichte "Der Diamant der Königin". Und wieder ist es eine Eigenproduktion, angefangen beim Autor Thomas Boxhammer bis hin zu Fabian Weisenberger, der bereits Hofkomponist der Bühne ist und schon Filmmusiken geschrieben hat.

Die Darstellerinnen und Darsteller proben seit Sommer in Vöhringen

Boxhammer als Spielleiter spielt gerne Märchen der Gebrüder Grimm, weil er diese Stücke mit allen jungen Darstellern besetzen kann. Aber nicht jedes Märchen hat so viele Figuren, dass die ganze Schar auf der Bühne stehen kann. "Es ist mein Bestreben, allen Mädchen und Buben die Chance zu geben, Schauspielerinnen und Schauspieler zu sein." Darin sieht er auch eine Motivation für die Kinder. Aber es geht bei der Stückauswahl auch um die Zuschauer. Märchen wie zum Beispiel Dornröschen kennen auch die Erwachsenen und sehen sich dann bei der Aufführung in ihre Kinderzeit versetzt. Aber es gebe im Moment kein Stück mit so vielen Darstellern. Dann greift Boxhammer selbst zur Feder. "Uns gibt es jetzt seit 19 Jahren und zur Aufführung kommt die 18. Kinderproduktion." Es gibt im Ensemble 26 Kinder und Jugendliche aus Vöhringen und Umgebung. Was den Theatermann Boxhammer immer wieder freut: Viele ältere Schauspieler sind immer noch hoch motiviert dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen