Vöhringen

vor 17 Min.

Wer will ein Tiny House? Noch haben es die Häuschen in der Region schwer

Das Tiny House des Waldkindergartens in Illerberg wurde auch in Vöhringen gebaut.

Plus Michelle Schramm ist Geschäftsführerin der "Minihaus-Manufaktur" in Vöhringen. Sie hat einiges vor mit Tiny Houses, kennt aber auch die Probleme damit.

Von Jens Noll

Der Frust bei der Wohnungssuche in München gab den entscheidenden Impuls. "Wir haben ungefähr ein Jahr lang gesucht", erzählt Michelle Schramm über ihre Erfahrungen, als sie 2016 zum Studium in die Landeshauptstadt zog. Als Alternative schlug ihr Vater eine Wohnform vor, die bis dato in Deutschland wenig bekannt war: ein Tiny House, also ein Häuschen mit kaum mehr als 15 Quadratmetern, das auf einem Anhänger steht und dadurch sogar bewegt werden kann. Eine feste Wohnung fand die Vöhringerin schließlich doch noch, aber das Interesse an den Minihäusern hat bei ihr seither nicht nachgelassen. Unter ihrer Anleitung hat die Firma ihres Vaters später tatsächlich auch eins gebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen