Feuerwehr rettet eingesunkenes Pferd aus Graben

Ein Pferd steckte bei Weiler (Kreis Günzburg) in einem Graben fest und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Pferd und Reiterin sind wohlauf.

Die Feuerwehr Babenhausen musste am Samstagnachmittag das Pferd einer 19-jährigen Reiterin aus einem Graben befreien. Der Frau und ihrem Pferd waren auf einem Waldweg bei Weiler, einem Ortsteil von Waltenhausen, am Samstagnachmittag ein Auto mit einem Maiele entgegengekommen. Nach Angaben der Polizei erschrack das Pferd und rutschte neben dem Weg in einen sumpfigen Graben ab. Dort sank es ein und konnte sich nicht mehr befreien. Es steckte fest, sodass die Feuerwehr anrücken musste.

Die Reiterin blieb unverletzt

Laut der Feuerwehr Babenhausen konnte die Reiterin noch rechtzeitig abspringen und blieb unverletzt, sodass sie sich um Hilfe kümmern konnte. Zuerst bekam das Pferd von einer Tierärztin eine Beruhigungsspritze verabreicht, dann befreite die Feuerwehr das Tier, unter anderem mit Hilfe eines Tierhebegurts. Das Tier wurde anschließend an die Tierärztin übergeben und soll wohlauf sein. Ein weiterer Schaden ist nicht entstanden.

Zweites Pferd flüchtete zurück in seinen Stall

Ein anderes Pferd, das ebenfalls mit der Reiterin und dem verunglückten Pferd auf dem Waldweg unterwegs gewesen war, habe sich ebenfalls erschreckt, sei aber in seinen Stall zurückgerannt. (AZ)

