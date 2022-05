Bananenhandel legte den Grundstein für den Weltladen in Weißenhorn

Plus Vor 20 Jahren eröffnete der Weltladen in Weißenhorn. Schon vorher hatte sich eine Gruppe für fairen Handel engagiert. Die Fuggerstadt wurde zum Großabnehmer.

Seit mittlerweile 20 Jahren ist der Weltladen Bestandteil der „Ladenmeile“ zwischen den beiden Toren in der Weißenhorner Altstadt. Doch das Engagement für Produkte aus fairem Handel reicht noch weiter zurück und brachte der Fuggerstadt einst sogar den Titel "Bananen-Hauptstadt" ein. Mit einem Festakt feiert der Weltladen-Verein nun am Freitag, 6. Mai, ein Jubiläum.