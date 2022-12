Weißenhorn

18:00 Uhr

Christbaumloben im Kreis Neu-Ulm: Diese Liköre und Schnäpse sind gefragt

Georg Birkle von der Brennerei Birkle's Tröpfle in Weißenhorn in seinem Stand auf dem Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm.

Plus Spirituosen sind gerade an Weihnachten beliebt. Ein Brenner aus Weißenhorn berichtet von Trends und erklärt, warum die Sommerhitze gut für sein Handwerk war.

Von Maximilian Sonntag

Wenn man Georg Birkle so zuhört, wie er von Schnäpsen und Likören spricht, dann wird schnell klar: Es geht hier um seine Leidenschaft. Mit der Brennerei hat er als Hobby angefangen, hauptberuflich geht er seiner Passion nun schon 19 Jahre nach. In seinem Laden in Weißenhorn verkauft er unterschiedliche Brände. Zur diesjährigen Weihnachtszeit seien vor allem drei Produkte die Renner: der Wintertraum (ein Apfel-Zimt-Likör), die Winterpflaume und der Glühgin. "Das ist die Alternative zum Glühwein", sagt Birkle. Und dieser kam gerade auf den Weihnachtsmärkten gut an.

