Das Wasserwerk Weißenhorn soll Strom für sich selbst erzeugen

Plus Ein Ingenieurbüro empfiehlt, Gebäude des städtischen Wasserwerks Weißenhorn mit Fotovoltaik-Anlagen auszustatten. Die Stadt will das Potenzial nutzen.

Noch ist es eine Absichtserklärung, denn bislang sind für das Vorhaben keine Mittel im städtischen Haushalt vorgesehen. Doch das Votum des Weißenhorner Bauausschusses ist eindeutig: Für den Betrieb des städtischen Wasserwerks soll künftig mehr Strom aus erneuerbaren Energien genutzt werden. Konkret geht es um Fotovoltaik-Anlagen, die auf Gebäuden des Wasserwerks installiert werden. Ein Ingenieurbüro hatte im Auftrag der Stadt untersucht, ob sich der Einsatz solcher Anlagen lohnen würde. Die Ergebnisse und die sich daraus ergebende Empfehlung wurde dem Bauausschuss in der jüngsten Sitzung präsentiert.