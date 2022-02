Weißenhorn

Die Aktiven sind bereit für die Kinderfeuerwehr in Weißenhorn

Plus Die Weißenhorner Feuerwehr richtet eine Kindergruppe ein. Der Kommandant und das Leitungsteam stellen erste Ideen und das weitere Vorgehen vor.

Von Jens Noll

Ein Maskottchen hat die neue Gruppe schon, ein leicht zu merkendes Gründungsdatum auch, zudem steht das Leitungsteam bereits fest. Was noch fehlt, ist ein griffiger Name - und diejenigen, um die es im Kern geht: zahlreiche Mädchen und Buben. Am Mittwochabend, also am 2.2.22, hat die Feuerwehr Weißenhorn eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen. Bei einer kleinen Auftaktveranstaltung im Feuerwehrhaus überreichte Kommandant Matthias Thuro ein Stofftier, den kleinen Drachen Grisu, an Johanna Mayer. Sie wird sich zusammen mit Stefan Gutter und Michael Schaufler um die Kinder kümmern. Richtig losgehen kann es mit der Kinderfeuerwehr allerdings erst, wenn es die Corona-Lage erlaubt.

