Weißenhorn

vor 47 Min.

Sperrmüll entzündet sich im Müllheizkraftwerk in Weißenhorn

Im Müllbunker des Müllheizkraftwerks in Weißenhorn hat es am Montagabend gebrannt. Neben dem Personal waren knapp 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei vor Ort.

Plus Einsatzkräfte rücken am Montagabend wegen eines Brandes im Weißenhorner Müllkraftwerk aus. Trotz einer Störung an der Löschanlage kommt niemand zu Schaden.

Von Jens Noll

Glimpflich ausgegangen ist am Montagabend ein Vorfall im Müllheizkraftwerk im Weißenhorner Industriegebiet. Gegen 18.50 Uhr wurde per Notruf Feuer in der Anlage an der Daimlerstraße gemeldet. Aus zunächst unbekannter Ursache hatte sich angelieferter Müll im Müllbunker entzündet. Die für solche Fälle vorhandene, werkseigene automatische Wasserwerferanlage brachte an dem Abend allerdings nicht die erwünschte Leistung. Werkleiter Thomas Moritz berichtet auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es zwischendurch zu einer Störung an der Pumpe kam. Woran das lag, wisse man derzeit nicht.

