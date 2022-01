Entsorgungszentrum in Weißenhorn öffnet ab 22. Januar auch wieder samstags

Das Entsorgungs- und Wertstoffzentrum Weißenhorn kann seine Öffnungszeiten wieder ausdehnen. Davon profitieren vor allem Berufstätige.

Gute Nachricht für Berufstätige, die samstags ihre Abfälle im Entsorgungs- und Wertstoffzentrum Weißenhorn (EWW) abgeben möchten: Die Einrichtung am Müllheizkraftwerk ist von 22. Januar an auch wieder an Samstagen geöffnet, und zwar von 9 bis 13 Uhr. Das teilte der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm am Freitagmorgen mit. An diesem Samstag, 15. Januar, bleibt das EWW wie berichtet geschlossen. Grund dafür sind der hohe Krankenstand der vergangenen Tage beim Personal und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie.

Montag bis Freitag ist das Entsorgungszentrum in Weißenhorn von 12 bis 17 Uhr geöffnet

Nun hat sich die Lage beim Entsorgungszentrum offenbar wieder etwas entspannt. Dennoch bleibt es unter der Woche bis auf weiteres bei den eingeschränkten Öffnungszeiten. Diese lauten: Montag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr. In seiner aktuellen Mitteilung weist der Abfallwirtschaftsbetrieb erneut darauf hin, dass Anlieferinnen und Anlieferer während des Entsorgungsvorgangs eine FFP2-Maske tragen müssen. Die aktuellen Öffnungszeiten und weitere Informationen zum EWW finden die Bürgerinnen und Bürger unter www.awb-neu-ulm.de/inhalt/oeffnungszeiten-eww im Internet. (AZ)