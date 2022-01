Hoher Krankenstand schränkt das Entsorgungszentrum in Weißenhorn ein

Plus Wegen der Corona-Pandemie hat das Entsorgungs- und Wertstoffzentrum Weißenhorn seine Öffnungszeiten reduziert. Der Werkleiter sieht keine andere Möglichkeit.

Bereits die Ankündigung des Abfallwirtschaftsbetriebs hat Kritik hervorgerufen. Und seit Montag, 10. Januar, ist es Fakt: Das Entsorgungs- und Wertstoffzentrum (EWW) am Müllheizkraftwerk in Weißenhorn hat seine Öffnungszeiten vorübergehend stark eingeschränkt. Vor allem Berufstätige ärgern sich darüber, dass die Einrichtung samstags vorerst geschlossen bleibt. Nur von Montag bis Freitag können Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Neu-Ulm derzeit jeweils von 12 bis 17 Uhr unter Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht ihre Abfälle abgeben.