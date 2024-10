Das ist beim Kinderfest in Weißenhorn geboten

Der Herbst wird in Weißenhorn schon fast traditionell durch den Dreiklang verkaufsoffener Sonntag, „Essen der Nationen“ und Kinderfest eingeläutet. Dieses Jahr finden alle drei Veranstaltungen am kommenden Sonntag, 6. Oktober, statt. Wer möchte, kann den Tag bereits um 10 Uhr mit dem Besuch des Familien- und Erntedankgottesdienstes in der Stadtpfarrkirche beginnen.

„Kulinarische Reise um die Welt“ am Kirchplatz in Weißenhorn

Damit ist man dann auch schon im Zentrum des Geschehens, das sich im Umkreis von Kirchplatz, Stadtzentrum und Stadtpark abspielt. Die „kulinarische Reise um die Welt“ führt am Kirchplatz etwa mit dem „Schwäbischen Streetfoodwagen“ über eine Cocktailbar und Feinkost-Angebote bis zu Crêpes und Cidre, für die der Städtepartnerschaftsverein Weißenhorn-Villecresnes sorgt. Als Bühnenprogramm sind die „DND Akustikband“ und ab 14.30 Uhr die Tanzschule FKV vorgesehen.

Das Kinderfest beginnt um 11 Uhr mit Bastelstationen, Spielen und Mitmachaktionen. Erste Anlaufstelle kann hier das „Haus der Vereine“ am Hauptplatz 7 mit der „Kringel Bastelwerkstatt“ sein. Die Narrenzunft „Schelmenschinder“ wird Kinderschminken und eine Minidisco in der Schranne anbieten. Bogenschießen kann man mit dem Schützenverein Attenhofen üben.

Beim Weißenhorner Kinderfest gibt es Angebote für Kinder jeden Alters

Das Stuntwerk Senden bietet eine „Hang-Challenge“ für Eltern und Kinder im Stadtpark an. Auch an die Kleinsten ist gedacht: „Clown Caro“ wird sich an verschiedenen Stellen im Städtle sehen lassen und im Rathaus kann von 14 bis 15.30 Uhr einer Märchenerzählerin gelauscht werden.

Die Geschäfte öffnen ab 13 Uhr. In einigen Fällen gibt es an diesem Tag Gutscheine und Vorführungen, zum Beispiel bei Möbel Wirth wird es spezielle Angebote für die Besucherinnen und Besucher geben. Bei Intersport kann man außerdem das Schießen auf eine Torwand und den Gang über eine Slackline üben.

Info: Aufgrund des Kinderfests werden die Memminger Straße, der Kirchplatz, die Hauptstraße, der Hauptplatz und die Illerberger Straße gesperrt in Weißenhorn. Die Sperrung erfolgt von 8 bis 19 Uhr. Umleitungen sind eingerichtet: Illerberger Straße, Herzog-Georg-Straße, Ulmer Straße.