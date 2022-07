Feuerwehren und Landwirte bekämpfen Flächenbrand bei Weißenhorn

Wieder brennt ein Getreidefeld im Kreis Neu-Ulm, diesmal nördlich von Weißenhorn. Eine große Rauchwolke war schon von der Autobahnausfahrt Vöhringen zu sehen.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage hat im Landkreis Neu-Ulm ein Getreidefeld gebrannt. Und wieder waren hundert Feuerwehrleute sowie zahlreiche Landwirte mit ihren Maschinen und Löschfahrzeugen im Einsatz. Diesmal war es nicht schwierig, die Einsatzstelle zu lokalisieren: Sie befand sich nordwestlich von Weißenhorn, auf der Flur des Stadtteils Hegelhofen, genauer gesagt wenige hundert Meter östlich des Claretinerkollegs, nördlich der Staatsstraße 2022 nach Oberhausen. Es bildete sich eine beachtliche Rauchwolke.

Die Luftbeobachter des Stützpunkts Illertissen kontrollierten aus der Luft

Gegen 15.30 Uhr wurden zunächst die Wehren aus Hegelhofen und Weißenhorn alarmiert. Kurz darauf wurde zweimal die Alarmstufe erhöht, was zur Folge hatte, dass nun Wehren aus dem gesamten mittleren Landkreis von Pfaffenhofen bis Roggenburg anrückten. Sofort unterstützten auch Landwirte mit Vakuumfässern und Grubbern die Löscharbeiten. Das erwies sich als sehr effektiv, da ein Vakuumfass bis zu zehnmal mehr Wasser mitführen kann als ein Löschfahrzeug. Mit einem Grubber kann die Bodenoberfläche bei einer Fahrt bis zu zehn Zentimeter tief und drei Meter breit aufgerissen und wieder eingeebnet werden, sodass ein Bodenfeuer keine Chance mehr hat, sich auszubreiten.

Flächenbrand bei Hegelhofen Video: Wilhelm Schmid

Wie am Montag bei Nordholz musste auch während des Einsatzes bei Weißenhorn Feuer in einer Baum- und Buschgruppe bekämpft werden, da die Flammen bereits dorthin übergegriffen hatten. So war eine große Rauchwolke schon von der Autobahnausfahrt Vöhringen aus zu sehen. Einsatzleiter Sebastian Mayer, als örtlicher Kommandant von Hegelhofen zuständig, forderte zur Lagekontrolle auch die Luftbeobachter des Stützpunkts Illertissen an. Als das Flugzeug über der Einsatzstelle kreiste, war erfreulicherweise die Löschtätigkeit bereits so weit fortgeschritten, dass von oben gemeldet werden konnte: Die Gefahr auf dem Feld und in der Umgebung sei gebannt. Zur Höhe des Sachschadens war von Landwirten zu erfahren, dass die Weizenmenge auf den 15.000 Quadratmetern rund 4000 Euro Wert habe. Was genau das Feuer verursacht hat, war am Dienstagabend noch unklar. Eine technische Ursache schloss die Polizei allerdings aus.

Gegen 18 Uhr wurde am Dienstagabend schon der nächste Brand auf einem Feld gemeldet, diesmal bei Holzheim.