Weißenhorn

vor 17 Min.

Das ist der neue Polizeichef in Weißenhorn

Plus Nach zwölf Jahren als Leiter der Polizeiinspektion Weißenhorn geht Gerhard Klingler in den Ruhestand. Nachfolger Stefan Müller kommt aus Günzburg – und ist ebenso erfahren.

Von Carolin Lindner Artikel anhören Shape

Das Historische Stadttheater in Weißenhorn hat für Gerhard Klingler eine besondere Bedeutung. Hier wurde er vor zwölf Jahren zum Leiter der Polizeiinspektion Weißenhorn ernannt - und hier endet nun auch seine Karriere bei der Polizei. "Damals hätte ich nicht gedacht, dass Weißenhorn meine letzte Station wird", erinnert er sich an das Jahr 2011. "Doch dann wollte ich von Weißenhorn nicht mehr weg." Bis zu seinem Ruhestand eben, den Klingler zum 1. Mai antritt. Sein Nachfolger kommt aus Günzburg: Stefan Müller, Leiter der dortigen Polizeiinspektion. Der 60-Jährige hat sich noch mal für eine Veränderung in seinem Berufsleben entschieden - und freut sich auf Weißenhorn.

Gerhard Klingler ist ohne Frage die Hauptperson im Stadttheater, jeder hat warme Worte für den 61-Jährigen übrig, der diese sichtlich bewegt aufnimmt. Bei so viel Lob komme dann doch ein wenig Wehmut auf, wenn er nach etwas mehr als 44 Jahren aktivem Dienst bei der Polizei nun in den Ruhestand gehe, sagt er. In diesen Jahren habe er einiges erlebt, unter anderem war er 24 Jahre lang in Neu-Ulm tätig. Zwei seiner Anekdoten: "Bei der PI Neu-Ulm sind wir Anfang der 80er noch mit dem VW Käfer auf Streife gefahren und hatten viel Kontakt zu den stationierten US-Soldaten im Wiley." Am besten scheint es ihm aber in Weißenhorn gefallen zu haben - er spricht warmherzig über seine Zeit dort und die Kolleginnen und Kollegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen