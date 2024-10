Neue Räume für Palliativdienst Mittelschwaben: Hier finden unheilbar Kranke Linderung

Der Palliativdienst Mittelschwaben hat jetzt bei einem Tag der offenen Tür sein neues Domizil präsentiert. Das kleine Holzgebäude mit großen Glasfronten ist in der Memminger Straße in Weißenhorn zu finden - nur wenige Meter neben dem Wirtschafts- und Bildungszentrum, in dem das Angebot bisher untergebracht war. Seit 2016 ist die Mitarbeiterzahl von ursprünglich fünf auf nun fünfzehn gestiegen, so dass mehr Platz benötigt wurde.

Beim Palliativdienst bekommen Patienten und Angehörige Unterstützung.

Monika Zanker, Geschäftsführerin des Palliativdienstes Mittelschwaben, der für die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg zuständig ist, erläutert die Ziele: Die sogenannte „Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)“ will Angehörigen und Betroffenen im fortgeschrittenen Stadium einer unheilbaren Erkrankung helfen. Vor allem soll es den Patienten ermöglicht werden, möglichst lange durch medizinische Betreuung in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung bleiben zu können.

Icon Vergrößern Monika Zanker ist Geschäftsführerin des Palliativdienstes Mittelschwaben Foto: Sammlung Monika Zanker Icon Schließen Schließen Monika Zanker ist Geschäftsführerin des Palliativdienstes Mittelschwaben Foto: Sammlung Monika Zanker

Beim Gang durch die neuen Räumlichkeiten wird rasch deutlich, dass der Dienst weit mehr als nur medizinische Versorgung leistet. Zanker ist froh, dass nun für den ersten Kontakt ein heller Raum mit Polstermöbeln zur Verfügung steht, da das Erstgespräch für Angehörige meist eine besondere Hürde darstellt. Gelegentlich ist sogar ein erstes Gespräch ausreichend, es können unter anderem Fragen zur Patientenverfügung besprochen werden. Überwiegend geht es aber um die medizinische Betreuung, Rufbereitschaft oder die Erstellung eines Notfallplans. Beim Hausbesuch sind immer eine Ärztin und eine Pflegefachkraft anwesend. Dabei steht das Zuhören im Vordergrund und das Erspüren, welche Anliegen Patient und Angehörige haben. Vier Fachärztinnen für Palliativmedizin und sieben spezialisierte Pflegefachkräfte stehen für diese Aufgaben zur Verfügung.

Hoher Aufwand bei der Palliativversorgung

Im Erdgeschoss befindet sich auch ein Schulungsraum, eine Fortbildung für Ärzte fand bereits statt. Auch für die Öffentlichkeit sind Angebote geplant, die nun leichter durchgeführt werden können.

Icon Vergrößern Der Palliativdienst Mittelschwaben verfügt jetzt über neue helle Räume. Foto: Herbert Hertramph Icon Schließen Schließen Der Palliativdienst Mittelschwaben verfügt jetzt über neue helle Räume. Foto: Herbert Hertramph

Die Büros und Besprechungsräume sind im Obergeschoss untergebracht. Vorkehrungen und Verwaltungsaufwand sind bei der Palliativversorgung besonders hoch, da die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetztes eingehalten werden müssen. Für den Nadeldrucker musste eine lärmgedämmte Ecke geschaffen werden. Nur durch einen solchen Drucker können rechtssichere Ausfertigungen von Verschreibungen erstellt werden.

Von der Medikamentenpumpe, die eingesetzt wird, wenn Schluckvorgänge nicht mehr möglich sind, bis zur Verabreichung von Opiaten stehen dem Dienst Mittel zur Verfügung, die oft auch in schweren Stadien das Verbleiben zu Hause ermöglichen, erklärt Zanker. Dabei geht es durchaus nicht nur um Krebserkrankungen. Auch schwere Demenzerkrankungen oder Herz- oder Niereninsuffizienz können eine entsprechende Betreuung notwendig machen.

Aktuell werden etwa 25 Patienten versorgt, im Jahresschnitt sind es 400 bis 450 Menschen, die den Dienst in Anspruch nehmen. Die Nachfrage steigt, gelegentlich müsse man auch eine Warteliste einrichten, sagt Zanker. Doch versuche man alles, um den dringenden Fällen gerecht zu werden.

Der ambulante Palliativdienst arbeitet mit Hausärzten und Pflegedienst zusammen. Da ein gesetzlicher Auftrag erfüllt wird, werden die Kosten der Versorgung bei entsprechenden Voraussetzungen von den Krankenkassen übernommen. Oft könne man die Patienten während der gesamten Zeit betreuen, manchmal sei sogar eine Stabilisierung des Zustands möglich. Aber falls es die häuslichen Umstände in einem späten Stadium nicht mehr zuließen, so könne auch eine Überweisung in ein stationäres Hospiz geschehen - hier seien insbesondere Illertissen und Ulm wegen der räumlichen Nähe gefragt.