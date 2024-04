Weißenhorn

vor 34 Min.

Kathi Wolf wird Stammgast bei "Asül für alle"

Plus Ihr Auftritt bei der Faschingsshow "Schwaben weissblau" wurde für die Weißenhorner Kabarettistin zum Türöffner für weitere Fernsehgastspiele bis Jahresende.

Von Franziska Wolfinger

"Ich lieb es ja, wenn eine Kamera an ist", sagt Kathi Wolf. Neben zahllosen Bühnenauftritten als Kabarettistin ist die Weißenhornerin auch vor der Kamera aktiv. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie erstmals mit der Hauptrolle im Heimat-Indie-Film "Landrauschen" bekannt, Regie führte Kindheitsfreundin Lisa Miller. Und dank einer Rolle in der ARD-Produktion "2 Minuten" fand sich Wolf zuletzt mitten auf der Berlinale wieder – doch sie bleibt bescheiden. "Da waren all die prominenten Fernseh-Gesichter und dazwischen die Wolf Kathi aus Weißenhorn. Das war schon kurios", sagt sie und lacht.

Dabei ist Kathi Wolf auf dem besten Weg, selbst ein bekanntes Fernseh-Gesicht zu werden. Der Auftritt bei der BR-Faschingsshow "Schwaben weissblau" im Januar dieses Jahres sei für sie zu einer Art Türöffner geworden, sagt die Weißenhornerin. Nicht nur Kabarett-Kollege Wolfgang Krebs war angetan von ihrem Auftritt, auch die Redakteure der Faschingssendung. So kam es, dass Wolf gleich von mehreren Seiten für die bayerische Satireshow "Asül für alle" mit Django Asül vorgeschlagen wurde, bei der man eine Nachfolgerin für Angelika Niedetzky suchte. Django Asül spielt dabei den Leiter einer Behörde und widmet sich mit seinen "Mitarbeitern" und Gästen aktuellen Problemen und Ereignissen aus Politik und Gesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen