Krippenweg für die ganze Familie im Weißenhorner Pfarrgarten

Auf dem Weißenhorner Krippenweg können Besucher verschiedene weihnachtliche Szenen betrachten. Diese Geschichte steckt hinter der Ausstellung.

Bereits zum zweiten Mal nach 2021 weihnachtet es im katholischen Pfarrgarten in Weißenhorn. Groß und Klein können verschiedene Szenen auf dem Krippenweg besichtigen, die bedeutsam für die Weihnachtsgeschichte sind. Es gibt zum Beispiel einen Schafstall, in dem Holzfiguren mit echter Schafwolle bestückt sind.

Und: Die Tiere und ihr Stall kommen sozusagen aus der Region. Die Schafe kommen aus einer Schreinerei in Bubenhausen, die Wolle von einem Schäfer aus Hegelhofen, das Rindenholz wurde von einem Sägewerk in Attenhofen gespendet. Eine andere Station zeigt den Verkündigungsengel, der auf den Stall zu Bethlehem hinweist. Kamele und Könige kamen im Jahr 2022 zu den Stationen im Weißenhorner Pfarrgarten dazu.

Die Schafe im Stall wurden mit Schafswolle bestückt. Foto: Alexander Kaya

Bereits im Jahr 2021 war der Krippenweg mit seinen verschiedenen Stationen aufgebaut. Auf die Idee, eine solche Ausstellung ins Leben zu rufen, kam Schwester Erika Braun, die pastorale Mitarbeiterin in der Pfarreiengemeinschaft Weißenhorn ist. Sie erzählt, dass der Ursprung Holzfiguren waren, für die sie keinen Platz gefunden hatte. Nachdem sie nicht gewusst hatte, wohin sie diese stellen sollte, fingen sie und weitere Helfer der Pfarreiengemeinschaft an, einen Stall dafür zu bauen. Die Ausstellung sollte für Groß und Klein, also gleichermaßen für Kita-Kinder wie für deren Großeltern geeignet sein. Sie alle können in den Pfarrgarten kommen und sich die Bemühungen der kirchlichen Mitarbeiter ansehen.

Heuer ist die Weihnachtskrippen-Ausstellung größer als im Jahr 2021, denn neben den neuen Stationen wurden nun auch Tafeln von der evangelischen Kirche Vöhringen zur Verfügung gestellt. Auf ihnen wird der Krippenweg erklärt und von der Weihnachtsgeschichte erzählt.

Die Krippenausstellung mit dem Verkündungsengel, Schafen und Kamelen. Foto: Alexander Kaya

Die Krippenausstellung erfreut sich großer Beliebtheit. Bis Mariä Lichtmess, 2. Februar 2023, kann die Ausstellung im Pfarrgarten in der Fuggerstraße 2a täglich besichtigt werden. Speziell festgelegte Besuchszeiten gibt es nicht. Interessierte können die Ausstellung immer dann anschauen, wenn die Tore geöffnet sind, teilt Schwester Erika Braun mit.

Lesen Sie dazu auch