Restaurant Sangam in Weißenhorn hat eröffnet

Nun ging es schneller als gedacht: Am Mittwoch, 13. November, kann das indische Restaurant Sangam in Weißenhorn seinen Betrieb aufnehmen. Bis zuletzt war der Termin für die Eröffnung unklar, es fehlte bis Ende vergangener Woche die Gaststättenerlaubnis. Die stand laut Aussage von Kerstin Weidner, Sprecherin des Neu-Ulmer Landratsamtes, vor allem deswegen noch aus, weil die Behörde auf eine Stellungnahme warte. Es habe unter anderem noch überprüft werden müssen, ob es aus baurechtlicher Sicht Bedenken an der Nutzung der Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthofs „Zum Hasen“ durch den neuen Pächter Amanjot Singh gebe.

Annemarie Rencken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis