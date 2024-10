So sind die neuen Pläne für das Weißenhorner Rössle-Areal

Über das Gelände der ehemaligen Brauerei Rössle in Weißenhorn ist schon viel geschrieben worden. Jetzt herrscht erstmals mehr Klarheit darüber, was auf diesem innerstädtischen Areal in Bestlage künftig geschehen soll. Dafür sorgte ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb, der nun entschieden wurde. Gewonnen hat ihn das Münchner Planerbüro Kofink Schels in Kooperation mit Florian Dirschedl, der in London sitzt.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Claudia Graf-Rembold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis