Wettbewerb: Stadt sucht beste Entwürfe für Filetstück Rössle-Areal

Plus Zur Überplanung des Rössle-Areals lobt die Stadt Weißenhorn einen städtebaulichen Realisierungswettbewerb aus. Zwei Stadträte vermissen dabei allerdings etwas.

Von Jens Noll

Jetzt sind gute Ideen gefragt für ein besonderes Gebiet in der Weißenhorner Innenstadt. Mit Zustimmung des Stadtrats lobt die Stadt Weißenhorn einen städtebaulichen Realisierungswettbewerb für das Rössle-Areal aus. Bis Ende Juli können Teilnehmende Wettbewerbspläne und Unterlagen einreichen, bis Ende August Modelle. Am 27. September soll die Preisgerichtssitzung stattfinden, am 1. Oktober die Preisverleihung im Rathaus. Anschließend werden die Entwürfe auch öffentlich ausgestellt.

So ein Grundstück in dieser Lage erfordere eine spezifische Planung, sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt jüngst im Stadtrat. Irgendwann einmal über das Areal schlendern, das dann vielleicht auch einige Sitzgelegenheiten bietet und Veranstaltungsräume - "das wäre toll", fügte er hinzu. In der Sitzungsvorlage dazu heißt es: "Der städtebauliche Wettbewerb zum Rössle-Areal ist ein bedeutender Schritt für unsere Stadtentwicklung und kann Impulsgeber für weitere Vorhaben im sensiblen Stadtbereich werden. Er schafft die bestmögliche Grundlage für einen bedachtsamen Umgang mit Flächen im Innenbereich. Ebenso zeigt er in seinem Vorbildcharakter privaten Investoren unsere Absicht einer qualitativen hohen Stadtentwicklung auf."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

