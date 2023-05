Stiftung unterstützt die Sanierung des "Käppele" in Bubenhausen

Renovierungsarbeiten sind an der Votivkapelle Mariä Linden in Bubenhausen geplant. Dank eines Stifterdarlehens können diese nun ausgeführt werden.

Das "Käppele" in Bubenhausen soll in neuem Glanz erstrahlen. Dank eines Stifterdarlehens kann die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) die Außen- und Inneninstandsetzung der Votivkapelle Mariä Linden in Bubenhausen mit 10.000 Euro unterstützen. Somit können die Putz-, Stuck- und Malerarbeiten an der kleinen Kirche ausgeführt werden. Damit gehört das Bauwerk in dem Weißenhorner Stadtteil zu den insgesamt mehr als 560 Objekten, welche die Stiftung allein in Bayern bislang fördern konnte. Möglich gemacht haben das laut Pressemitteilung der DSD Förderer, Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie Mittel der Glücksspirale.

Die katholische Votivkapelle Mariä Linden wurde 1945/1946 schlicht und in barockisierenden Formen errichtet als Dank dafür, dass der Ort im Zweiten Weltkrieg von der Zerstörung verschont blieb. Das am nordöstlichen Ortsrand von Bubenhausen gelegene Kirchlein wurde in den Hang des Lindenberges an den Waldrand gebaut. Wie die Stiftung auf Nachfrage mitteilt, werden die Arbeiten wohl schon am kommenden Montag, 22. Mai, beginnen. Der Bauzaun ist bereits aufgestellt und ein Baustellenbanner ist angebracht.

Im Volksmund auch „Käppele“ genannt

Die DSD beschreibt die Kapelle so: Der Saalbau besitzt einen Dachreiter mit Zwiebelturm, kleinen Schallluken und einer Glocke über dem Westgiebel. Der Dachreiter wird durch verschiedene Gesimse und Querschnitte gestaltet. Die Fassade der Votivkapelle ist schlicht in Weiß gehalten und weist barockisierende Elemente auf. Im Volksmund wird das Kleinod am Waldrand liebevoll „Käppele“ genannt.

Putz-, Stuck- und Malerarbeiten sind an und in der Votivkapelle Mariä Linden in Bubenhausen geplant. Foto: Deutsche Stiftung Denkmalschutz/Peter Schabe

Die äußere Gestaltung setzt sich im Inneren der Kapelle fort. Das schlichte hölzerne Gestühl nimmt den meisten Raum ein und leitet zu den weiß gekalkten Wänden über. Diese werden im Chor, an der nördlichen und an der westlichen Innenwand durch Malereien ergänzt. Diese wiederum zeichnen sich durch eine zeittypische Formensprache aus, die zu der architektonischen Gestaltung der Kapelle passt. Barockisierende Elemente wurden ergänzend beigefügt, etwa die Konsolengestaltung.. Eine schlichte weiße Decke bildet den oberen Abschluss der Raumschale.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist nach eigenen Angaben die größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland. Sie setzt sich seit 1985 kreativ, fachlich fundiert und unabhängig für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein. Rund 600 Projekte fördert die Stiftung jährlich, vor allem dank der aktiven Mithilfe und Spenden von mehr als 200.000 Förderinnen und Förderern. Insgesamt konnte die DSD laut Pressemitteilung bereits mehr als 6000 Denkmale mit mehr als einer halben Milliarde Euro in ganz Deutschland unterstützen. (AZ)