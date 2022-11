Sanieren geht vor: Das ist das Weißenhorner Bauprogramm für 2023

Plus In Weißenhorn müssen einige städtische Gebäude renoviert werden. Der Bauausschuss begrüßt die Idee, Vorhaben umzusetzen, um Energiekosten einzusparen.

Gebäude energetisch sanieren, um Kosten zu drücken und weitere Einsparmöglichkeiten zu schaffen - dieses Ziel verfolgt die Stadt Weißenhorn vorrangig beim Bauprogramm für das Jahr 2023. Im Hinblick auf die stark gestiegenen Energiepreise halten auch die Stadträtinnen und Stadträte diesen Schwerpunkt für sinnvoll. "Wenn wir jetzt nicht entsprechend reagieren, wann dann?", fragte Herbert Richter ( SPD) im Bauausschuss. Im Gremium wurden zwar noch weitere Wünsche geäußert. Wie viele Projekte auf der Liste aber tatsächlich im nächsten Jahr in Angriff genommen werden, hängt natürlich auch davon ab, wie viel Geld im Haushalt dafür zur Verfügung steht. Über den wird im Frühjahr noch beraten.