Geldautomaten in Raiffeisenbank gesprengt: Erst Vöhringen, jetzt Altenstadt

In Altenstadt an der Iller (Landkreis Neu-Ulm) sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Geldautomaten gesprengt worden. Die Täter sind auf der Flucht. Erst vor zwei Wochen waren zwei Geldautomaten in Vöhringen in die Luft gejagt worden. In beiden Fällen ist die Raiffeisenbank Schwaben-Mitte betroffen.

Um 3.50 Uhr gingen nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West die ersten Anrufe auf der ein. Anwohner meldeten zwei laute Knallgeräusche in der Hindenburgstraße 13. Die Feuerwehr Altenstadt wurde wenige Minuten später alarmiert und rückte wegen „Rauchentwicklung“ im Gebäude zur Raiffeisenbank im Ortskern aus.

Geldautomaten in Altenstadt gesprengt: Bank-Filiale ist zerstört

Dort bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung: Die gläserne Eingangstür ist komplett zerborsten, zwei Geldautomaten in dem Wohn- und Geschäftsgebäude wurden gesprengt. Aufgrund der enormen Schäden wurde auch das THW angefordert, um eine etwaige Einsturzgefahr des Gebäudes zu überprüfen.

Aktuell läuft noch der Einsatz des Landeskriminalamtes (LKA). Die Täter sind unbekannt und laut Polizei vermutlich in einem dunklen PWK in Richtung A7 geflüchtet. Auch die Höhe der Beute und die Schadenshöhe am Gebäude sind noch unklar. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des LKA in München stattfinden.

Geldautomaten in Altenstadt gesprengt: LKA bittet um Hinweise von Zeugen

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und haben folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich Altenstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung der Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das LKA unter der Telefonnummer 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Geldautomatensprengung in Altenstadt ist der 17. Fall in Bayern

In Bayern ist der Fall in Altenstadt nach Angaben des LKA die 17. Sprengung von Geldautomaten. Der Vorfall in Vöhringen ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, 11. Juli. Beim Fluchtauto handelte es sich laut LKA um einen dunklen Mercedes. Ein Augenzeuge ging von einem AMG aus. Das Kennzeichen begann nach Ermittlerangaben mit den Buchstaben „MY“ für den Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz. Es sei jedoch ein gestohlenes Kennzeichen gewesen. Vöhringen war Fall Nummer 15 im Freistaat, denn einen Tag später kam es bei Bamberg in Strullendorf zu einer erneuten Sprengung.

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert.