Wo sich die Nutzung von Solarenergie in Roggenburg rechnen würde

Plus Die Gemeinde Roggenburg hat untersuchen lassen, wo erneuerbare Energien verstärkt genutzt werden können. Ein Fachmann hält mehrere Gebäude für geeignet.

Wie kann Roggenburg die Energiewende vor Ort umsetzen? Um diese Frage zu klären, hat sich die Gemeinde erfolgreich für das Förderprogramm „Energie Coaching Plus 2021/22“ beworben, dessen Kosten vom Freistaat getragen werden. Aus verschiedenen Modulen wählte die Kommune zwei aus: Zum einen wollte sie Möglichkeiten zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energie, sprich Photovoltaik-Anlagen (PV), bei den kommunalen Liegenschaften ausloten lassen, zum anderen ging es um klimafreundliche Mobilität beim gemeindlichen Fuhrpark. Nun wurden die Ergebnisse im Gemeinderat vorgestellt.