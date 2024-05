Senden

Was die Feuerwehr Wullenstetten zu ihrem 150-jährigen Jubiläum plant

Plus Seit 1874 hat Wullenstetten eine eigene Feuerwehr – und blickt auf eine Geschichte zurück, in der man immer wieder für die eigenen Anliegen einstehen musste.

Von Annemarie Rencken

Seit ein paar Jahren gibt es am Feuerwehrhaus in Wullenstetten einen neuen Anbau, der nicht leicht zu übersehen sein dürfte: Ein roter Würfel schließt sich direkt an das "klassische" Gebäude der Feuerwehr an. "Als ich die Entwürfe das erste Mal gesehen habe, dachte ich, dass das so nicht geht", erzählt Vorstand Rudolf Niegl. Mittlerweile gefalle ihm der Anbau – der inzwischen schlicht als "roter Würfel" bekannt ist – jedoch gut. Denn während die kräftige, dunkelrote Farbe zu Beginn der Planungen noch große Fragezeichen aufwarf, ist sie heute ein Alleinstellungsmerkmal.

Geschaffen wurde der rote Würfel als ein Problem immer drängender wurde: Die Wullenstetter Feuerwehr hatte sich 2018 stark bemüht, möglichst viele Jugendliche für sich zu gewinnen. Davor war die Jugend der Feuerwehr auf einem niedrigen Stand, also veranstaltete man kurzerhand einen Jugendaktionstag, schrieb vorab alle zwölf- bis 18-Jährigen in Wullenstetten an und besuchte sie. Mit Erfolg: Zum Jugendaktionstag kamen etwa 45, von denen gut 20 bei der Feuerwehr unterschrieben. Für die war zu diesem Zeitpunkt nur eigentlich kein Platz, denn: Einen wirklichen Jugendraum hatte man im Feuerwehrhaus in Wullenstetten damals nicht. Zumindest nichts, was diesem Namen Ehre gemacht hätte: Ein vier Quadratmeter großer Heizungsraum mit einem "verranzten Kicker und einer Sofaecke", wie es Niegl ausdrückt, war alles, was man damals für die Jugend hier in petto hatte.

