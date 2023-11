Room-Service bei der Polizei? Absurde Onlinebewertungen in Augsburg

Egal ob Kneipe, Klinik oder Sehenswürdigkeit – im Internet wird alles bewertet. Unsere Redaktion hat einige der skurrilsten und lustigsten Rezensionen aus Augsburg herausgesucht.

Das Internet ist zu einem Sprachrohr geworden. Wer seine Meinung kundtun möchte – und das wollen heutzutage so einige –, kann das rund um die Uhr tun. Google hat daraus ein Bewertungstool erstellt. Restaurants, Sehenswürdigkeiten, die örtliche Polizeistation: Quasi alles kann mit einem bis fünf Sternen bewertet werden. Oftmals sind diese Rezensionen hilfreich, geben etwa einen Eindruck von der Essensqualität, der Atmosphäre oder Preisverhältnissen. Andere hingegen werden als Lizenz zum Meckern verwendet. Und wieder andere sind, nun ja, schlicht völliger Quatsch. Wir haben das Internet durchstöbert und ein paar der skurrilsten Bewertungen von Augsburger Orten herausgesucht.

Den Anfang macht die Augsburger Kultkneipe Zur Brezn. Die urige Bar ist zentral am Königsplatz gelegen und zieht von Nachtschwärmern bis Automatenspielern eine breite Klientel an. Seit vielen Jahren hält sich die kleine Schenke wacker und kommt bei Google auf glatte vier von fünf Sternen. Viele sind begeistert von der Kneipe. "Klasse Bar, klasse Team, super netter Chef", schreibt etwa ein Besucher. "Hat mich richtig positiv überrascht", schreibt ein anderer. Zwei mal fünf Sterne. Doch wo Kult ist, da ist auch der nächste, ironische Witz nicht weit. Ein User vergibt die Höchstwertung und schreibt dazu eine Geschichte:

Bei dieser Google-Bewertungen der Kultkneipe "Zur Brez'n" hat sich ein Besucher wohl einen Scherz erlaubt. Foto: Screenshot Google

Man kann wohl davon ausgehen, dass der Verfasser seine Rezension mit einem Augenzwinkern hinterließ. Aber: Fünf Sterne bleiben fünf Sterne.

Beliebt ist auch der Goldene Saal im Augsburger Rathaus – auch wenn er wahrscheinlich ein anderes Publikum anzieht. Als Vorzeigeobjekt der Architektur der Renaissance ist er ein populäres Ausflugsziel für Touristinnen und Touristen. Wer hereinkommt, kann seinen Blick oft nicht von der prunkvollen Decke lösen. Online beschreiben Besucher den Saal als "imposant", "beeindruckend" und "prächtig". Auf 4,7 Sterne kommt die Attraktion insgesamt. Eine Bewertung sticht mit einem überraschenden Detail heraus: Auch sie gibt dem Goldenen Saal die Höchstwertung. Doch darunter steht: "Leider darf man nur ohne Ballons rein." Angehängt ist ein Foto von einem Schild, das auf die hohe Decke des Saals verweist: "Bitte nehmen Sie keine Ballons mit. Diese würden sonst über viele Wochen an der Saaldecke verbleiben." Ein guter Tipp für alle, die zuvor im Zirkus oder auf einem Jahrmarkt waren.

An der Universität Augsburg wird online auch das Essen bewertet

Eine Universität ist ein Ort des Lehrens und Lernens. Laut Google-Bewertungen klappt das an der Universität Augsburg ziemlich gut: 4,4 von fünf Sternen gibt es für die Einrichtung. So schreibt ein Student: "Die Dozenten an der Uni sind wirklich sehr gut und unterrichten, soweit ich es mitbekommen habe, hervorragend." Manchen scheint allerdings etwas ganz anderes wichtig zu sein. "Super Biergarten Preise, supi, geh da gerne hin", schreibt jemand und meint damit wohl das auf dem Campus gelegene Restaurant. "Leider Plastik im Salat", schreibt ein anderer und gibt der Bildungseinrichtung bzw. ihrem kulinarischen Angebot einen Stern. "Kann man mal vorbeischauen. Besser als online", findet ein Nutzer und vergibt die Höchstwertung. "War gut. Leute nett, nur kalt", klingt erst mal nach einer mittleren Bewertung – jedoch hinterließ der verfrorene Nutzer nur einen Stern.

Winterliche Temperaturen scheinen die Menschen zu beschäftigen, so auch einen Google-Nutzer mit einem Faible für den Perlachturm. Dieser ist mit durchschnittlich 4,5 Sternen ein beliebtes Ausflugsziel für Touristinnen und Touristen, aber auch eingesessene Augsburger. Seit 2017 ist die Sehenswürdigkeit jedoch wegen Reparaturarbeiten für Besucher gesperrt. Dieser Umstand sorgte vor sechs Jahren für eine schier dramatische Szene, die der Betroffene als enttäuschte Ein-Stern-Bewertung hinterließ:

Ein Perlachturm-Fan, der am Ende vor verschlossenen Türen stand, schreibt sich in dieser Online-Bewertung den Frust von der Seele. Foto: Screenshot Google

Mit seiner Enttäuschung ist er nicht allein. Einige andere machen ihrem Frust Luft und hinterlassen nur einen Stern für den Perlachturm. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: "Der Turm war wegen Renovation geschlossen :(. Aber dafür kann der Turm ja nichts :)." Wann die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein werden, ist noch unklar. Besucherinnen und Besucher müssen sich jedenfalls noch eine Weile gedulden.

Das Augsburger Stadtbild prägen nicht nur bekannte Bauwerke, sondern auch so manche Gaststätten. So gehört das Prager Stüberl für viele zum Augsburger Nachtleben dazu. Die urige Kneipe ist immer für einen Absacker gut. Das zeigt auch diese Fünf-Sterne-Bewertung eines, wie es scheint, Stammgastes:

In Google-Bewertungen verstecken sich manchmal absurde Geschichten. So auch hier bei einer Rezension des Prager Stüberls. Foto: Screenshot Google



Damit ist wohl alles gesagt. Ob diese Atmosphäre für jeden und jede etwas ist, ist eine ganz andere Frage. Mit insgesamt 4,4 Sternen kommt das Prager Stüberl auf Google jedenfalls gut an.

Deutlich schlechter schneidet mit 3,4 Sternen das Polizeipräsidium Schwaben Nord ab. Allerdings verzeichnet die Polizeistation auch viele Spitzenrezensionen – nur nicht aus den Gründen, die man erwartet. Die Polizei, dein Freund und Helfer? Nicht, wenn es nach den Internet-Scherzkeksen geht. Mehrere bewerten das Präsidium im selben Ton, wie man es bei einem Hotel machen würde.

Gleich mehrere Nutzer haben sich einen Spaß erlaubt und bewerten das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Google als gemütliche Unterkunft. Foto: Screenshot Google

Kommentare dieser Art häufen sich in den ironischen Rezensionen. "Ich hab' schon schlechter übernachtet", schreibt ein Nutzer. "Wirklich gute Unterkunft! Mir hat der Spabereich ein wenig gefehlt, aber das Essen war gut, der Roomservice schnell", will ein anderer berichten. Zweimal fünf Sterne. Dass es sich bei diesen Ausführungen um einen Scherz handelt, dürfte selbsterklärend sein. Bei all diesen ausgedachten Geschichten gehen die ernst gemeinten Kommentare fast unter. Um mit einer echten positiven Erfahrung abzuschließen: "Tolle empathische, humorvolle und sehr verständnisvolle Kommissare", schreibt eine Nutzerin. Fünf Sterne.