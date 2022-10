Mobilität

Augsburg will die Ladekapazität für E-Autos massiv ausbauen

Laut Experten hat Augsburg in den vergangenen Jahren einiges in Sachen E-Mobilität getan. Auf den Lorbeeren ausruhen kann sich die Stadt aber nicht.

Plus Immer mehr Menschen in Deutschland steigen von Verbrennern auf E-Mobilität um. Was bedeutet das für Städte – und ist Augsburg darauf vorbereitet?

Wer durch Augsburg geht, dem dürften immer mehr Ladesäulen für Elektroautos, elektrisch betriebene Fahrzeuge selbst oder E-Bikes auffallen. Denken auch Sie beim Thema E-Mobilität vor allem an diese Dinge? Das ist nicht falsch – aber trotzdem zu kurz gedacht. Auf dem Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft helfen diese Fahrzeuge. E-Mobilität bedeutet aber mehr als nur elektrisch betriebene Autos oder Räder. Auch im Nahverkehr, in der Ladeinfrastruktur und beim Fahrzeug-Sharing muss das Angebot passen. Wie stark ist das Mobilitätskonzept für Augsburg? Zwei Experten sagen, wie gut Augsburg auf den Wandel vorbereitet ist.

