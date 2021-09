Breitenthal

Breitenthal feiert Wiedereröffnung der renovierten Pfarrkirche

Plus Nach Abschluss der Renovierung feiert die Pfarrgemeinde Breitenthal die Wiedereröffnung der Kirche mit einem Pontifikalamt und Festakt.

Von Werner Glogger

"Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus ew'gem Stein erbauet von Gottes Meisterhand. O lass im Hause Dein, uns all geborgen sein.“ Nichts könnte für die Pfarrkirche in Breitenthal zutreffender sein als der Text in dem bekannten Lied aus dem Gotteslob. Seit 1786 ist diese Kirche Berührungspunkt von Himmel und Erde, Knotenpunkt zwischen Gott und den Menschen. In den vergangenen 20 Monaten wurde das Gotteshaus innen wie außen einer grundlegenden Renovierung unterzogen und erstrahlt wieder in neuem Glanz. Ein berechtigter Grund, die Wiedereröffnung mit einem festlichen Pontifikalamt durch Weihbischof Florian Wörner und einem anschließenden Festakt gebührend zu feiern.

