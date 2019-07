vor 55 Min.

Eine Gebietsbetreuerin für die Westlichen Wälder

Annika Sezi stellt sich dem Gremium in Ziemetshausen vor

Von Peter Voh

Interessante Aspekte aus dem Zusammenleben von Mensch und Natur in unserer Region erhielten die Ziemetshauser Marktgemeinderäte von der Gebietsbetreuerin im Naturpark Augsburg Westliche Wälder, Annika Sezi, vermittelt. Insgesamt sind in den 37 besonders wertvollen Naturräumen Bayerns 42 Gebietsbetreuer eingesetzt. Die Betreuung ökologisch sensibler Gebiete trägt einen wichtigen Teil zur nachhaltigen Entwicklung der Umwelt in Bayern bei und hilft damit, die Ziele der Bayerischen Biodiversitätsstrategie zu erreichen.

Der Freistaat hat hier bundesweit eine Vorreiterrolle für einen effizienten, kooperativen Naturschutz eingenommen. Die Gebietsbetreuer betrachten sich als Schnittstelle zwischen Naturschutz und Mensch. Durch die Zusammenarbeit mit Grundeigentümern und Landnutzern, mit Tourismusverbänden, der Kommunalpolitik, den Naturschutzbehörden und Fachverbänden werden Identität und Stolz auf einzigartige Naturschätze als unverzichtbare Basis des Heimatbewusstseins gestärkt.

So vielseitig wie die von ihnen betreuten Gebiete sind auch die Aufgaben der Gebietsbetreuer. Allen gemein ist eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Sie zeigen Besuchern die Naturschönheiten ihrer Gebiete und weisen auf Besonderheiten hin. Sie erklären Zusammenhänge und werben so für nötige Schutz- und Pflegemaßnahmen. Dadurch erreichen sie eine Sensibilisierung für ihre betreuten Gebiete und steigern die Akzeptanz für die Umsetzung von Naturschutzzielen. Als Gebietsbetreuerin für den Naturpark Augsburg Westliche Wälder stellte sich Annika Sezi den Markträten vor, die ihr Aufgabengebiet im Zusamtal sowie im Schmuttertal und in der Reischenau hat.

Die Biologin, die von 2016 bis 2018 als Biodiversitätsbeauftragte bei der Regierung von Schwaben arbeitete, ist seit Oktober 2018 Gebietsbetreuerin. Sie zeigte eine Reihe von schützenswerten Arten und deren Lebensräume im Zusamtal auf und berät auch Betroffene bei der Mitarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt. Die Betreuerin wird nicht nur im Bedarfsfall Vorträge für die breite Bevölkerung über die wünschenswerte, weil notwendige, Beziehung zwischen Mensch und Natur halten und freut sich so auf eine gute Zusammenarbeit auch mit den Kommunen.

Dem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Schönebach konnte von den Räten mit allen Stimmen entsprochen werden und wird zur Genehmigung ans Landratsamt Günzburg weitergeleitet.

Der Bauantrag zum Neubau einer Lagerhalle wurde bereits zustimmend zur Genehmigung ans Landratsamt Günzburg weitergeleitet. Daraufhin hat das Landratsamt ergänzende Unterlagen und eine Umplanung gefordert. Dem ist der Planer nachgekommen. Auf der letzten Sitzung wurde zum Bauantrag allen erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Haldenweg“ zugestimmt. Aus Sicht der Verwaltung ist daher kein erneuter Beschluss notwendig.

Unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges brachte Volker Zwick vor, dass nach Neuinstallation der Ampel am Fußgängerüberweg bei der Taferne die Zeitintervalle für Fußgänger ungleich kürzer seien wie vorher und ältere Menschen Probleme hätten, den Übergang in der getakteten Zeit zu überqueren. Bürgermeister Birle veranlasst eine Überprüfung des Sachverhalts durch die Fachfirma.

