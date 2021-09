In der Halbzeitpause wandelt sich der SV Wattenweiler

Plus Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SV Wattenweiler holen nach Rückstand noch einen 3:1-Sieg. Der SC Mönstetten rettet einen Punkt. Der TSV Burgau geht leer aus.

Sieg, Unentschieden und Niederlage – von allem etwas gab es für die Bezirksoberliga-Fußballerinnen im Landkreis Günzburg. Aufsteiger SV Wattenweiler setzte den guten Saisonstart mit einem 3:1 beim TSV Ottobeuren fort, der SC Mönstetten holte gegen den TSV Pfersee Augsburg ein 2:2 und der TSV Burgau kassierte ein 1:2 gegen den SSV Anhausen. Im Landkreis-Derby der Bezirksliga Süd behielt der SV Freihalden mit 5:1 klar die Oberhand über die DJK Breitenthal.