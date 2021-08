Krumbach

08.08.2021

Eine Baustelle nach der anderen: Wo müssen Autofahrer in Krumbach wann aufpassen?

Wegen Bauarbeiten ist in Krumbach der Bahnübergang an der Nattenhauser Straße gesperrt. Zu sehen ist bereits oben das neue Andreaskreuz mit Lichtzeichenanlage und rechts die Halterung für die neue Fußgänger-Halbschranke.

Plus Der Bahnübergang an der Nattenhauser Straße in Krumbach wird ab dem 16. August gesperrt. Es ist nur eine von mehreren Baustellen in den kommenden Wochen. Eine Übersicht.

Von Annegret Döring

Die Sommerferien sind oft auch die Zeit der Baustellen und Verkehrsbehinderungen. Im Straßenbau will man die Zeit nutzen, in der weniger Verkehr herrscht, da viele Menschen im Urlaub sind und Schüler nicht zur Schule fahren müssen. Aktuell läuft die Straßenbaumaßnahme an der B300 zwischen Ziemetshausen und Schönebach.

