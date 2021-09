Krumbach: Neuer Pfarrer für Maria Hilf

Plus Die Amtseinführung von Pfarrer Georg Schneider wird mit einem festlichen Gottesdienst gefeiert. Die Überraschung: Universitätsprofessor Dr. Rupert Scheule unterstützt ihn als Diakon.

„Neuland“ betritt in diesen Tagen Pfarrer Georg Schneider, Priesterseelsorger der Diözese Augsburg und bisheriger Leiter des Exerzitienhauses Leitershofen. Er übernimmt die Verantwortung über die Katholiken im östlichen Stadtbereich von Krumbach und in den beiden Pfarreien Attenhausen/ Edenhausen und ist damit zugleich Stadtpfarrer für die bisherige Pfarreiengemeinschaft „Maria – Hilfe der Christen“.