Mehrfamilienhäuser im Krumbacher Hochfeld können jetzt gebaut werden

Plus Das Projekt war lange kontrovers diskutiert worden, es gab einen Rechtsstreit vor Gericht. Warum der Krumbacher Bauausschuss nun zustimmt.

Kann im Wohngebiet Hochfeld in Krumbach ein geplantes Mehrparteien-Wohnbauprojekt doch noch umgesetzt werden? Das Projekt war in den vergangenen Monaten bekanntlich umstritten. Der Planung, die infolge eines Rechtsstreits vor dem Verwaltungsgericht Augsburg verändert worden war, gab der Bauausschuss jetzt einstimmig seine Zustimmung.