Krumbach

vor 1 Min.

Sind die vielen Baustellen und Umleitungen in Krumbach ein Problem?

Straßenbaustellen? Die gibt es derzeit in Krumbach - hier in der Babenhauser Straße - reichhaltig.

Plus In Krumbach wird derzeit an vielen Stellen gebaut. Autofahrer müssen deshalb eine ganze Menge Umleitungen fahren. Ist das für Anwohner und Polizei ein Problem?

Von Christoph Lotter

In Krumbach und Umgebung reiht sich derzeit eine Baustelle an die nächste. Es wird so viel gebaut, dass sogar an mancher Stelle abgewartet werden muss, um an anderer Stelle eine geregelte Verkehrsführung über die Umleitungen aufrechterhalten zu können. Dass in den Sommerferien klassischer Weise viel gebaut wird, ist natürlich nichts Neues. Für die Autofahrer ist das dennoch eine große Belastung. Und ist eine solche Masse an Baustellen auch ein Problem für die Anwohner und die Polizei?

