Münsterhausen

19:00 Uhr

Ein wenig Wärme aus Münsterhausen für den Alltag der Obdachlosen

Plus Alexandra Hager aus Münsterhausen strickt für Menschen, die es schwer haben im Leben. Sie hat zahlreiche Helferinnen aus dem Landkreis Günzburg gefunden.

Von Gertrud Adlassnig

Alexandra Hager aus Münsterhausen hat ein großes Herz, in dem viel Platz ist für Personen, denen ein bürgerliches Leben nicht möglich ist. "Schon als Kind habe ich Menschen ohne Obdach kennengelernt. Meine Großeltern hatten eine Spedition in der Nähe der Augsburger Wärmestube." Ihr Schicksal hat sie nicht mehr losgelassen. Doch statt untätig zu bemitleiden, ist sie, stets unterstützt von ihrem Ehemann, initiativ geworden. Lebensmittel und Weihnachtspäckchen, mit eigenen Geschenken und zahlreichen Spenden aufgestockt, gehen regelmäßig an die Wärmestuben in Günzburg und Augsburg.

