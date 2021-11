Die Neuburger Orgel hat jetzt auch ein Trompetenregister

Plus Die Orgel in Neuburg ist restauriert und wurde unlängst dem Publikum vorgestellt. Sie hat auch ein Trompetenregister.

Gemeinsam sanierten und erweiterten die Orgelbauer Martin Geßner aus Weißenhorn und Christoph Keinert aus Zusmarshausen monatelang die Neuburger Kirchenorgel. "Man hatte sich zu Beginn nicht vorstellen können, wie es wird", verriet Geßner. Eine Stunde lang gaben jetzt Geßner und Keinert, der insbesondere für die elektrischen Arbeiten zuständig war, Einblick in die Funktionsweise und das Innere der Kirchenorgel.