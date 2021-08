Ursberger sehen Umfahrung von Thannhausen kritisch

Plus Die Umfahrung von Thannhausen und Balzhausen beschäftigt auch den Gemeinderat Ursberg. Warum das Gremium dem Straßenbauprojekt kritisch gegenüber steht.

Grundsätzlich zugestimmt haben der Stadtrat Thannhausen und der Gemeinderat Balzhausen in ihren jüngsten Sitzungen zur gemeinsamen Umfahrung beider Kommunen (wir berichteten). Lediglich als Vorabinformation stand das Thema der Umfahrung der Nachbargemeinden auf der Tagesordnung im Gemeinderat Ursberg.