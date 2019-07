vor 55 Min.

Wie WHS Weber aus Thannhausen vor Hochwasser schützt

Einfach ist der Zusammenbau der Alu-Leichtbauplatte mittels Magnetplättchen an den Fenster- oder Türrahmen aus Metall, was Seniorchef Reinhard Weber (links) und Sohn Michael (rechts) mit Machmut Jalboot demonstrieren, der inzwischen als „wichtigster Mann“ bei der WHS bezeichnet wird.

Reinhard und Michael Weber aus Thannhausen warnen vor sintflutartigen Regenfällen. Sie bieten ein wirkungsvolles Patent für daraus entstehende Schäden.

Von Hans Bosch

In einem ist sich Reinhard Weber sicher, auch wenn er eine andere Meinung wie so mancher Fachexperte hat: „Wir sollten uns und unsere Wohnorte nicht durch Dämme vor dem Hochwasser unserer Flüsse und Bäche schützen. Viel gefährlicher sind die immer öfter auftretenden Starkregen, die zumeist weitaus mehr Schäden in Form von überschwemmten Kellern oder in tief liegenden Produktionshallen verursachen.“ In diesem Zusammenhang erinnert er im Besonderen an das Unwetter vor wenigen Tagen in Ichenhausen, das allein bei der Firma Scheppach rund 200.000 Euro Schaden verursachte.

Aktuell ist für den ehemaligen Tiefbau-Schachtmeister aber auch die derzeitige Situation im heimischen Mindeltal. Mit Millionenaufwand werden dort Schutzdämme bei Balzhausen und bald auch in Burgau gebaut, um die Orte vor den wiederkehrenden Hochwassern der Mindel zu schützen. Dafür gebe es beträchtliche staatliche Förderungen. Um die direkt über den Ortschaften niedergehenden Wassermassen der seit einigen Jahren starken und vermehrt auftretenden Sturzregen schadlos abzuleiten, kümmere sich jedoch niemand. Das werde als „Privatsache“ abgetan.

In Ichenhausen hatte ein Hochwasser allein bei der Firma Scheppach rund 200000 Euro Schaden verursacht. Bild: Mario Obeser (Archiv)

Schutz für Türen, Kellerfenster und Tiefgaragen-Einfahrten

Dabei sei ein wirksamer Schutz von Türen, Kellerfenstern und Tiefgaragen-Einfahrten zumeist technisch problemlos möglich und dies in einem finanziell tragbaren Rahmen. Nach dieser Philosophie richtete sich Reinhard Weber vor fünf Jahren sein eigenes Unternehmen unter dem Namen „WHS Hochwasserschutzsysteme“ im ehemaligen Autohaus Aumann/Landherr in der Ursberger Straße ein und arbeitet inzwischen mit seinem Sohn Michael als Mitgesellschafter ständig an individuellen Verbesserungen für den privaten Hochwasserschutz. Gegründet wurde die Firma von dem in Altötting geborenen Seniorchef im Jahre 2002 in Thannhausen. Wenig später war Burgau der Standort und seit 2014 ist Thannhausen Betriebssitz mit heute fünf Mitarbeitern.

Vater und Sohn haben sich inzwischen als Experten einen Namen in ganz Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Schweiz und Dänemark erarbeitet. 90 Prozent des Umsatzes erreicht inzwischen die von ihnen selbst entwickelte Magnettechnik, die sicher und schnell vor sintflutartigen Regenfällen schützt. Speziell aufeinander abgestimmte Materialien ermöglichen in Privathäusern, Gewerbehallen und Außenanlagen eine einfache Handhabung und gewährleisten gleichzeitig einen dauerhaften sicheren Schutz. Michael Weber: „Jede Tür und jedes Fenster wird von uns individuell abgemessen und der Metallrahmen den Tür- und Fensterlaibungen angepasst. Den eigentlichen Hochwasserschutz gewährleisten entsprechend zugeschnittene Leichtbau-Aluplatten, die mittels in China entwickelten und von dort importierten runden Magnetplättchen mit einer Tragkraft von 35 Kilogramm am Rahmen befestigt werden. Zusammen mit einem speziellen Dichtungsband ergibt sich eine hundertprozentige Wasserdichte. Das alles geschieht in unserer eigenen Werkstatt.“ Gleichzeitig gewährleiste dieses System einen wertvollen Schutz vor Einbruch.

Großauftrag von deutschem Autobauer

Inzwischen umfasst das Fertigungsspektrum der WHS neben Fenstern in allen Größen auch Wasserschutztüren für Keller, Hauseingänge und Tiefgaragen sowie Zäune für hochwassergefährdete Außenanlagen. Stolz sind die beiden Firmeninhaber über einen Großauftrag dieser Art im vergangenen Jahr: Für einen deutschen Autobauer wurde das gesamte neue Produktionswerk in Indien abgedichtet, wobei über 200 Öffnungen in Form von Türen und Einfahrten zu berücksichtigen waren. Für die Zukunft sieht sich der Familienbetrieb gut gewappnet, so Michael Weber: „Wir werden unser Fertigungsspektrum weiter intensivieren und kontinuierlich wachsen.“

