Aletshausen

06:30 Uhr

Schnelles Internet für alle: VG Krumbach auf dem Weg ins Gigabit-Zeitalter

Staatssekretär Martin Schöffel (Dritter von links) informierte sich kürzlich in Aletshausen über den Glasfaserausbau in der VG Krumbach.

Plus Mit einer Millionenförderung werden die Mitgliedsgemeinden der VG Krumbach nach und nach ans Glasfasernetz angeschlossen. Aktuell laufen Arbeiten in Aletshausen.

Von Oliver Wolff

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach bekommen nach und nach schnelles Internet. Kürzlich besuchte Martin Schöffel ( CSU), Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Aletshausen, um sich über den Ausbau zu informieren. In Breitenthal, Ebershausen und Wiesenbach hat die Firma Clevernet bereits im Juli 2023 mit dem Ausbau begonnen, und die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Momentan wird im Auftrag der Firma Leonet in Aletshausen gewerkelt. In den Mitgliedsgemeinden Deisenhausen sollen die Arbeiten im Herbst und in Waltenhausen im Laufe des kommenden Jahres beginnen. Diese Kommunen werden von der Firma DSL-Mobil ans Glasfasernetz angeschlossen.

Langsames Internet auf dem Land: Vor 2010 noch mit 384 Kilobit unterwegs

Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erinnerte beim Pressetermin daran, dass um das Jahr 2010 mittels Richtfunkstrecken die damalige Internetgeschwindigkeit von 384 Kilobit auf 16 Megabit erhöht wurde. "Das war damals schon beachtlich." Aber im Laufe der Zeit sei auch diese Leistung zu wenig geworden und man habe mit einem Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung die total unterversorgten Gebiete, kleinere Ortsteile und Weiler in den Gemeinden, ausbauen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen