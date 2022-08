Wander-mit-Reihe: Das Wandern in der Region neu entdecken

Die aktuelle Ausgabe der beliebten Wander-mit-Reihe bietet 25 Tourenvorschläge zwischen Iller, Wittelsbacher Land, Alpen und Ries. Was wir bei den Wanderungen genießen können.

Ein junger Mann aus Stoffenried im heutigen Kreis Günzburg wird im 18. Jahrhundert Husar in der Armee des berühmten Preußenkönigs Friedrichs des Großen. Jahrelang ist er im Krieg, dann bringt er während seiner Heimkehr bei Augsburg einen berüchtigten Räuber und dessen Bande zur Strecke: Es sind auch solche historischen Spurensuchen, die das Wandern in unserer Region zu einem besonderen Erlebnis machen. 25 Wandertouren in der Region, von den Alpen bis zum Ries, von der Iller bis ins Wittelsbacher Land, sind im neuen 114 Seiten umfassenden Wander-mit-Führer der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung und ihrer Lokalausgaben zusammengestellt. Geboten ist vom gemütlichen, kindgerechten Familienausflug bis hin zur klassischen Bergwanderung für jeden Geschmack etwas.

Ein besonderes Gastspiel auf dem Wanderschuh. Foto: Peter Bauer

In der Wander-mit-Reihe sind seit 2014 bereits drei Führer erschienen. Nun liegt der neue, vierte Wander-mit-Führer vor. Auch diesmal wurde das Projekt wieder von Peter Bauer, Redaktionsleiter der Heimatausgabe Mittelschwäbische Nachrichten in Krumbach, federführend organisiert. Der 57-jährige Peter Bauer hat seit 1999 mehrere Radführer veröffentlicht und für die Augsburger Allgemeine und die Allgäuer Zeitung seit 2012 die Herausgabe etlicher Rad- und Wanderführer betreut.

"Wander mit" ist ein Gemeinschaftswerk

Für die jüngste Wander-mit-Ausgabe hat er selbst einige Tourenvorschläge zusammengestellt und die Rahmenkapitel (zum Beispiel zum Thema Tourenvorbereitung und Navigation) verfasst. Der Wander-mit-Führer ist ein Gemeinschaftswerk. Viele Redaktionsmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre Touren in den neuen Führer eingebracht. "Wir möchten Sie einladen, unsere Region zu entdecken, die mit Seen, Flüssen, Kirchen, Wäldern, Bergen und weiten Tälern so viel zu bieten hat", schreibt Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin (kommissarisch) in ihrem Vorwort.

Wir sind mitunter auf regelrecht sagenumwobenen Pfaden unterwegs, begegnen den Biografien legendärer Gestalten der Heimatgeschichte wie etwa Christoph Scheiner (der Entdecker der Sonnenflecken ist um 1575 in Markt Wald/Stauden geboren) oder wandern auf den Spuren des Kobolds „Goggolore“, der gemäß einer Überlieferung im Windachtal unweit des Ammersees leben soll. Im Günztal zwischen Kettershausen und dem Oberrieder Weiher führt eine Wanderroute zum kleinen, vielleicht ja gar großen Glück.

Die gewölbte Landschaft westlich von Augsburg lässt es ahnen Hier wurde nach Eisenerz geschürft. Foto: Peter Bauer

Am Wegesrand liegen beeindruckende Kunstwerke wie das barocke Chorgestühl in der Kirche von Buxheim. Bei einer Wanderung auf dem Rieskraterrand sind wir zu Gast in einer Landschaft, die vor rund 14,5 Millionen Jahren durch den Einschlag eines Meteoriten aus dem Weltall von rund einem Kilometer Durchmesser geformt wurde. Und die mit ihren besonderen Gesteinsformationen („Suevit“ – der sogenannte „Schwabenstein“) auch für Geologen ein regelrechtes Eldorado ist. In den Allgäuer Alpen geht es mitunter in eine Höhe von über 2000 Metern hinauf.

Von knapp fünf Kilometern bis über 20 Kilometer reichen die Streckenlängen. Bei den Höhenmetern (das ist die Gesamtsumme der Meter, die „nach oben“ überwunden werden müssen) gibt es Streckenvarianten von „fast eben“ bis durchaus anspruchsvoll mit rund 1300 Höhenmetern. Doch entspannte Gemütlichkeit soll bei unseren Wanderungen im Vordergrund stehen. Zahlreiche Touren sind für Familien mit Kindern ein Hochgenuss.

Ein Kapitel widmet sich dem Thema Orientierung

Zahllose digitale Wander- und Radelportale, Lauschtouren im Übermaß, dazu jede Menge gut ausgeschilderte Wanderwege – und nach wie vor die klassischen Wanderführer in Buch- oder Heftform: Die Informationsmöglichkeiten für Wanderer sind üppig. Doch das macht die Suche nach einer wirklich lohnenden Tour und die Orientierung bisweilen auch aufwendig und mitunter schwierig. Hier möchte der neue Wander-mit-Führer Orientierung geben. Ein eigenes Kapitel im Führer ist daher dem Thema Orientierung gewidmet.

Wo ist eine Einkehr möglich? Welche Höhepunkte gibt es am Wegesrand? Wie sieht es mit Bademöglichkeiten aus? Auch dazu gibt es zahlreiche Anregungen. Bei etlichen Touren konnte das Wissen lokaler Expertinnen und Experten genutzt werden.

Blick von der Kemnater Kirchenburg nach Süden Richtung Alpen. Foto: Peter Bauer

Handliche, wasserabweisende Karten zum Mitnehmen für die Tour: Sie haben sich bereits bei früheren Wander- und Radführern aus unserer Serie bewährt. Sie gibt es auch diesmal wieder – mit den detaillierten Streckengrafiken, die auch im Heft zu finden sind. Und natürlich gibt es zu jeder Tour die entsprechende GPS-Datei zum Herunterladen auf Handy, Sportuhr oder klassisches GPS-Gerät.

