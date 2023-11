Balzhausen

Krönungsball in Balzhausen: Mit dem KC Ballustika in den Zauberwald

Prinzessin Lisa II. und Prinz Thomas I. sind das neue Prinzenpaar des KC Ballustika Balzhausen. Am Samstag wurden sie gekrönt.

Es soll schon viel darüber gemunkelt worden sein, wer das Prinzenpaar des KC Ballustika sein wird, aber es waren eben nur Mutmaßungen. In Balzhausen wurde es am Samstag im vollgefüllten Adlersaal nicht nur bekanntgegeben und – nicht wie sonst im Januar – gleich gekrönt. Aber darauf mussten die Gäste noch eine Weile warten. Das macht die Sache spannender und hebt die Stimmung. Aber die war ohnehin schon ganz weit oben.

Teenie-Hofmarschall Ben Ruf ließ in Balzhausen keine Zweifel aufkommen

„Zauberwald“, so heißt das Motto der Saison 2023/2024 – eine Reise durch eine mystische Welt voller Kobolde und Feen. „Aber zum Vorschein kommt das neue Prinzenpaar noch nicht.“ Dem hatte der zweite Ballustika-Präsident Tobias Schmid – Präsidentin Steffi Schütz konnte nicht da sein – von Haus aus gleich einen Riegel vorgeschoben. Dafür gab es etwas anderes, einen Newcomer: Zu Hofmarschall Markus Keisinger hatte sich ein Zweiter gesellt: Teenie-Hofmarschall Ben Ruf ließ keine Zweifel aufkommen, dass in seinen Adern seit elf Jahren türkisfarbenes Blut fließt – Hut ab. Also: Rauf auf die Tanzfläche mit den Kindern, den Teenies, dem Wagenteam, der charmanten Prinzengarde, dem standhaften Elferrat und den Showmädels. Damit sich der Zauberwald auch für das Prinzenpaar öffnen konnte, fehlte noch der magische Glitzer. Das musste nämlich erst einmal „von der ganzen Ballustika-Schar mit Unterstützung aller Leute“ für die Waldfee Marina Springmann gesammelt werden.

