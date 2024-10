Vollsperrung in Breitenthal wegen Arbeiten am Hauptkanal

Verwirrung hat es am Montag unter Verkehrsteilnehmern gegeben wegen einer Straßensperrung in Breitenthal. Die Gemeinde muss dort Arbeiten am Hauptkanal in der Ortsdurchfahrt „Neue Straße“ durchführen, die gleichzeitig die Staatsstraße 2018 ist.

Die Sperrung traf die Verkehrsteilnehmer unvorbereitet, denn es hatte im Vorfeld keine Pressemitteilung dazu gegeben. IM Staatlichen Bauamt war zu erfahren, dass die Gemeinde eine herausgeben sollte, weil es sich um eine kommunale Baumaßnahme handelt. Die Bürgermeisterin erklärte, dass das Landratsamt die Presse hätte informieren sollen. Plötzlich war die Straße zu, die eine wichtige Verbindung für überörtlichen Verkehr aus dem Westen (dem Landkreis Neu-Ulm) darstellt.

Jetzt ist die Ortsdurchfahrt Breitenthal erst einmal dauerhaft gesperrt.

Am späteren Nachmittag und Abend konnten dann Verkehrsteilnehmer die Baustelle wieder passieren. Das war aber auch nicht kommuniziert worden. Die Redaktion fragte am Dienstag noch einmal nach, wie nun eine vorübergehende Durchfahrtsregelung aussieht und ob es eine solche gibt. Bei der ausführenden Baufirma war offenbar die Telefonleitung gestört. Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erklärte jedoch nach einer Baustellenbesichtigung der Redaktion, dass die Arbeiter der Baufirma es am Montagabend gut gemeint hätten und den Bagger so auf die Seite fahren konnten, dass der Verkehr die Stelle passieren konnte. Darum habe man die Sperrbaken auf die Seite geräumt. Ab sofort gelte aber dauerhaft eine Vollsperrung der Straße. „Wenn es gut läuft, dann können wir bereits nächste Woche am Mittwoch oder Donnerstag die Straße wieder für den Verkehr freigeben“, zeigte sich die Bürgermeisterin zuversichtlich. Ursprünglich war eine Verkehrsfreigabe erst wieder ab Freitag, 18. Oktober, geplant.

In der Zwischenzeit verläuft die Umleitung von Osten aus Krumbach her über die Ingstetter Straße in Breitenthal zur Staatsstraße 2019 in Richtung Ingstetten. Über Roggenburg geht es dann nach Messhofen beziehungsweise die Kreisstraße NU 2 nach Obenhausen und wieder zurück auf die St. 2018. Von Westen her verläuft die Umleitung in umgekehrter Richtung.