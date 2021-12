Edenhausen

07:00 Uhr

Bischof Bertram Meier erinnert in Edenhausen an einen "Mord in der Weihnachtszeit"

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier gestaltet in Edenhausen das Patrozinium. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Tod von Thomas Becket im Jahr 1170.

Von Werner Glogger

Es gibt keine Zeitzeugen, auch aus Aufzeichnungen lässt sich nicht schließen, dass in der langen Kirchengeschichte der Pfarrgemeinde Edenhausen jemals ein so hoher Würdenträger, wie jetzt Bischof von Augsburg Dr. Bertram Maier, das Patrozinium, eingebettet in die weihnachtlichen Festtage, begleitet hat. „Es ist eine große Ehre für uns alle, dass Sie den Gedenktag unseres Kirchenpatrons, hl. Thomas Becket mit uns feiern und wir bedanken uns von Herzen“, so Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hildegard Schütz in ihrer Begrüßung.

