vor 32 Min.

Die Kreisliga wäre ein Märchen für den SV Neuburg/Kammel

Führte den SV Neuburg/Kammel zur Vizemeisterschaft in der Kreisklasse – und jetzt in die Kreisliga? Trainer Karl Kalchschmid.

Plus Gelingt dem SV Neuburg/Kammel zum 100. Geburtstag des Vereins der Aufstieg in die Kreisliga? Dazu muss jetzt ein Sieg gegen den TSV Ebermergen her.

Von Alois Thoma

Ein Sieg fehlt noch zum Ziel aller Träume. Und diese letzte Hürde vor der Kreisliga wollen die Fußballer des SV Neuburg an Fronleichnam nehmen. Der Vizemeister der Kreisklasse West 2 spielt an diesem 8. Juni ab 17 Uhr auf dem Sportplatz des TSV Holzheim/ Dillingen um den Aufstieg. Gegner ist der Vizemeister der Kreisklasse Nord 1, TSV Ebermergen.

Trainer Karl Kalchschmid ist zuversichtlich

Das Team aus dem Landkreis Donau-Ries hatte im ersten Entscheidungsspiel am 3. Juni den SSV Neumünster-Unterschöneberg 2:1 besiegt. Mit dem gleichen Ergebnis waren auch die Neuburger am selben Tag in Rettenbach gegen den BC Schretzheim erfolgreich gewesen. Obwohl in diesem Spiel bei den Schwarz-Gelben vor allem in der ersten Halbzeit nicht alles rund lief, gingen sie letztlich als verdiente Sieger vom Platz. Vor allem der Auftritt in der zweiten Halbzeit macht dem Trainergespann Karl Kalchschmid und Martin Hörmann Mut für den letzten und alles entscheidenden Schritt Richtung Kreisliga. Kalchschmid sagt: „Wir haben eine gute Mannschaft und ich halte sie für stark genug, dass sie den Aufstieg auch schafft.“ Wichtig wird aus seiner Sicht vor allem, „dass wir unseren Fußball spielen und dass die Mannschaft abruft, was sie kann“. Das Trainergespann ist sich einig: „Wir wollen nach oben! Da gibt es kein Wenn und Aber!“

