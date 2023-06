Fußball

13:13 Uhr

Die TSG Thannhausen feiert einen Pyrrhussieg

Plus Nach dem 2:1 gegen den FSV Reimlingen lebt für die TSG Thannhausen die Hoffnung auf den Bezirksliga-Aufstieg weiter. Ein Leistungsträger verletzt sich schwer.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Die TSG Thannhausen hat die zweite Runde der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Schwaben erreicht. Im Duell der Vizemeister der Kreisligen West und Nord besiegten die Mindelstädter den FSV Reimlingen 2:1. Die Sache brachte aber einen dicken Wermutstropfen mit sich, denn ein Leistungsträger im Team von Trainer Rainer Amann verletzte sich schwer.

Hubschraubereinsatz nach Schulterblessur

Mittelstürmer Ibrahim Capar zog sich kurz vor Ende der ersten Halbzeit in Glött eine üble Schulterblessur zu. Die Sache mutete so dramatisch an, dass ein Notarzt mit einem ADAC-Hubschrauber eingeflogen wurde. Capar kann seinem Team bei den kommenden Aufgaben auf keinen Fall helfen. „Dieser Ausfall tut uns natürlich richtig weh“, bedauert Amann und blickt dabei schon auf das am Sonntag, 4. Juni, anstehende Kräftemessen mit dem SC Bubesheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen