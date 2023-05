Relegation im Landkreis Günzburg: Wer wird am Ende jubeln?

Acht Fußball-Teams aus dem Landkreis Günzburg spielen in der Relegation um ihre sportliche Zukunft. Ihre Gegner kennen sie nun. Los geht's am 31. Mai 2023.

Die Punktspiele der Fußball-Saison 22/23 sind absolviert, doch für einige Mannschaften und für viele Fans an der Basis geht der Nervenkitzel jetzt erst richtig los. Bereits am 31. Mai beginnt die Zusatzschicht.

Relegation zur Landesliga

Da die insgesamt fünf schwäbischen Teilnehmer nicht in eine Vierer-Gruppe passen, muss der SV Mering in der Gruppe Süd gegen drei Kontrahenten aus dem Raum München ran. Die weiteren vier Schwaben-Teams spielen untereinander ein Startrecht für die kommende Landesliga-Spielzeit aus. Jeweils im Europapokal-Modus geht es über das Halbfinale ins Endspiel; wer oben dabei sein will, muss also vier Begegnungen bestreiten.

In Feierlaune präsentierten sich Spieler und Coaches des VfR Jettingen: Der Bezirksliga-Aufsteiger ist Vizemeister und könnte nun sogar den Durchmarsch schaffen. Foto: Dieter Mack

Zunächst stehen sich SV Cosmos Aystetten und TSV Gersthofen sowie VfR Jettingen und TV Erkheim gegenüber. Jettingen, Vizemeister der Bezirksliga Nord, hat am Donnerstag, 1. Juni, ab 18.30 Uhr Heimrecht, der Tabellen-15. der Landesliga Südwest dann am Sonntag, 4. Juni, um 16 Uhr.

Relegation zur Bezirksliga

Jeweils auf neutralem Feld wird unter acht Kandidaten höchstwahrscheinlich nur ein Startrecht für die kommende Bezirksliga-Saison ausgespielt. Klar ist unabhängig davon schon jetzt, dass von den beiden Startern aus dem Landkreis Günzburg höchstens einer auf der obersten schwäbischen Spielebene landet. Das Viertelfinale steigt am Mittwoch, 31. Mai; Anpfiff ist jeweils um 18.30 Uhr.

Im Nord-Block stehen sich dann der SC Bubesheim und der BC Rinnenthal (in Neusäß) sowie der FSV Reimlingen und die TSG Thannhausen (in Glött) gegenüber. Die Sieger bestreiten am 3. oder 4. Juni das Halbfinale. Im Süd-Block wird ein Viertelfinale in der Region stattfinden: In Balzhausen trifft der TSV Zusmarshausen auf den TSV Ottobeuren. Das zweite Semifinale bestreiten SV Mauerstetten und TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg (in Thalhofen).

Relegation zur Kreisliga

Die SG Reisensburg-Leinheim und der FSV Marktoffingen spielen an Fronleichnam einen zusätzlichen Absteiger aus der Kreisliga aus. Spielbeginn in Höchstädt wird um 18.30 Uhr sein. Den Blick nach oben gerichtet haben die vier Vizemeister der Kreisklassen, die untereinander einen Kreisligisten ermitteln. Im Halbfinale am 3. Juni (jeweils 16 Uhr) spielen SV Neuburg/Kammel gegen BC Schretzheim (in Rettenbach) sowie TSV Ebermergen gegen SSV Neumünster (in Dillingen). Das Endspiel steigt am Freitag, 9. Juni.

Relegation zur Kreisklasse

Vier Kellerkinder ermitteln zwei zusätzliche Absteiger. Die Partien lauten SG Birkhausen/Munzingen – TSV Wittislingen (in Mönchsdeggingen) und TSV Behlingen-Ried – TSV Unterringingen (in Lauingen). Gespielt wird jeweils am Montag, 5. Juni, ab 18.30 Uhr. Nach demselben Modus spielen Türkiyemspor Krumbach und SV Villenbach (in Röfingen) sowie FC Lauingen II und SG Gundelsheim/Weilheim (in Bissingen) am Sonntag, 4. Juni (ab 17 Uhr), zwei Kreisklasse-Aufsteiger aus.

Relegation zur A-Klasse

Einen zusätzlichen Absteiger ermitteln der SV Aislingen II und der SC Nähermemmingen-Baldingen am Dienstag, 6. Juni, in Lutzingen. Einen Tag später geht es dann um zwei Aufstiegsplätze. Hier treffen aufeinander der Sieger der Qualifikationspartie FC Nordries – SSV Peterswörth (Freitag, 2. Juni) und die SpVgg Bachtal III sowie der SV Neuburg/Kammel II und Fatih Spor Asbach-Bäumenheim.