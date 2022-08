Fußball

17:55 Uhr

Geht's weiter aufwärts für den TSV Ziemetshausen und den SC Bubesheim?

Plus Die Fußball-Bezirksligisten TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim müssen nun zeigen, ob ihre ersten Saisonsiege wirklich Fingerzeige sind.

Von Jan Kubica

Es hat eine Weile gedauert und war teilweise auch mit ein paar Nebengeräuschen verbunden, aber nun sind alle vier heimischen Fußball-Bezirksligisten wirklich in der neuen Spielzeit 2022/23 angekommen. Jedenfalls steht vor dem sechsten Spieltag erstmals kein Team aus der Region mehr auf einem Abstiegsplatz. Damit das nicht nur in der Momentaufnahme so bleibt, hat das Trainer-Quartett ambitionierte Ziele für die anstehenden Begegnungen formuliert.

