Fußball

vor 18 Min.

Miese Stimmung beim SC Bubesheim

Plus Nach den von Fußball-Abteilungsleiter Karl Dirr geäußerten Vorwürfen meldet sich jetzt der Spielertrainer des SC Bubesheim, Matthias Schuster, zu Wort - und wehrt sich.

Von Jan Kubica

Eigentlich wollte der Bezirksligist SC Bubesheim die zurückliegende Fast-Abstiegs-Saison vergessen lassen. Eigentlich wollte Fußball-Abteilungsleiter Karl Dirr einen personellen Neuanfang in ruhigerem Fahrwasser, installierte unter anderem dafür Mathias Schuster als neuen Spielertrainer. Doch nach drei Spieltagen stehen magere zwei Punkte auf dem Konto. Der Spartenchef schob die Verantwortung dafür zu Teilen seinem Coach zu – gegenüber der Mannschaft und gegenüber unserer Redaktion. Das will Schuster so nicht stehen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen