Traumstart für die TSG Thannhausen

Plus Der Fußball-Kreisligist TSG Thannhausen gewinnt auch das zweite Saisonspiel deutlich. Trainer und Abteilungsleiter drücken nach der Begegnung auf die Euphoriebremse.

Was für ein toller Saisonstart: Im Mindeltal-Derby der Fußball-Kreisliga setzte sich die TSG Thannhausen ebenso klar wie verdient 4:0 (3:0) gegen den TSV Balzhausen durch. Zum Saisonauftakt eine Woche zuvor hatte das Team von Trainer Rainer Amann schon den FC Grün-Weiß Ichenhausen 6:1 deklassiert.