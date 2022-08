TSV Ziemetshausen: Weg mit der roten Laterne

Plus Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen schafft im fünften Anlauf seinen ersten Saisonerfolg. Trainer Sven Müller zeigt sich erleichtert und lobt das Team.

Puh, war das wichtig! Mit einem 2:0-Heimsieg im Kellerduell der Bezirksliga Süd haben die Fußballer des TSV Ziemetshausen ihren ersten Dreier in der Saison 2022/23 gefeiert. Die Gastgeber präsentierten sich vor allem im zweiten Durchgang überlegen und gewannen deshalb verdient. Zwei Treffer von Tarik Music sorgten vor 120 Zuschauenden für den zählbaren Unterschied zwischen beiden Teams. Mit diesem Erfolg reichten die zuvor punktlosen Ziemetshauser die rote Laterne des Tabellen-Schlusslichts an ihre Gäste weiter.